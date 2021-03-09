الدورسري يرفض مبالغات جمهور الهلال السعودي

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علق الصحفي السعودي، دباس الدوسري، على مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية، بين مشجع لفريق الهلال، وأسطورة نادي النصر، ماجد عبدالله.
وظهر المشجع الهلالي في مقطع الفيديو يمتدح ماجد عبدالله، وقدرته على تسجيل الأهداف في مباريات الديربي التاريخية التي جمعت الهلال والنصر.
وعلق الدوسري على الفيديو بقوله: “شارك الأسطورة ماجد عبدالله في 37 مباراة لـ الهلال والنصر. فاز الهلال 15 وفاز النصر 14 والتعادل 8 مباريات”.
وأضاف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “يبدو أن الأخ عبدالله متأثر بمبالغات الإعلام الأصفراني ولا يعرف تاريخ فريقه”، مختتمًا: “بالأرقام: من أكثر جمهور نام بدري في زمن ماجد؟”.
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