مفاجأة في قائمة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجآت غير متوقعة في قائمة أجانب الهلال السعودي التي ستخوض معترك دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “البلاد” السعودية فإن الإيطالي سباستيان جيوفينكو لن يتواجد في القائمة، بناء على قرار فني من المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وأشارت إلى أن استبعاد جيوفينكو من القائمة الآسيوية، سيكون مرحلة لتمهيد رحيله عن الزعيم في نهاية الموسم خاصة بعد الأنباء التي أوضحت رغبته في الاكتفاء بالفترة التي قضاها بقميص الهلال.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية رفقة شباب أهلي دبي، و استقلال دوشنبه، والفائز من الغرافة القطري، وأجمك الأوزبكي.

فيما يحتل الهلال المركز الثاني ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.