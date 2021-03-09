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مفاجأة في قائمة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجآت غير متوقعة في قائمة أجانب الهلال السعودي التي ستخوض معترك دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “البلاد” فإن الإيطالي سباستيان جيوفينكو لن يتواجد في القائمة، بناء على قرار فني من المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وأشارت إلى أن استبعاد جيوفينكو من القائمة الآسيوية، سيكون مرحلة لتمهيد رحيله عن الزعيم في نهاية الموسم خاصة بعد الأنباء التي أوضحت رغبته في الاكتفاء بالفترة التي قضاها بقميص الهلال.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية رفقة شباب أهلي دبي، و استقلال دوشنبه، والفائز من الغرافة القطري، وأجمك الأوزبكي.

فيما يحتل الهلال المركز الثاني ببطولة دوري كأس الأمير للمحترفين، برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.

مفاجأة في قائمة الهلال الآسيوية! هل يخرج جيوفينكو من القائمة؟ – صور Twitter

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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