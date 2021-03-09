فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الوحدات والفيصلي في درع الاتحاد الاردني “الخطاب يحسمها”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة الوحدات والفيصلي في نصف درع الاتحاد الاردني، بإحدى مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021، المنتهية بتأهل المارد الأخضر إلى النهائي بفضل مدافعه طارق الخطاب.

تأهل فريق الوحدات إلى نهائي درع الاتحاد الاردني بفوزه على الفيصلي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وسجل هدف الانتصار لفريق الوحدات، المدافع “طارق خطاب” في الدقيقة (59)، بعدما قابل عرضية أتت من الركنية برأسية قوية سكنت شباك الحارس “نور بني عطية”.

وسيواجه حامل اللقب “الوحدات” الفائز من لقاء الجزيرة والجليل، في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وبدأ الفيصلي المباراة بتفوق نسبي على الوحدات الذي دخل بحذرٍ شديد، وجاءت أولى محاولات الأزرق السماوي من ضربة حرة مباشرة تولى تنفيذها العرسان، ليسدد كرة علت المرمى.

وواصل الفيصلي استحواذه على الكرة، ولكن دون أي خطورة تذكر، وسط دفاع منظم من قبل الوحدات الذي اعتمد على الكرات العالية والمرسلة من الخلف.

وكاد هلال الحلوة يسجل هدف التقدم لفريق الفيصلي بعدما خطف مجدي العطار الكرة من مدافع الوحدات “يزن العرب”، ومررها بسرعة داخل منطقة الجزاء، ليروضها المهاجم اللبناني ويسدد كرة قوية مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصة أخرى للمهاجم هلال الحلوة بعد تمريرة رائعة من خالد زكريا ولكن تسديدة اللبناني وصلت سهلة في يد الحارس أحمد عبد الستار.

وخطف الوحدات هدف التقدم بالدقيقة (59) بعد ضربة ركنية نفذها أنس العوضات، ليقابلها طارق خطاب برأسية على يسار بني عطية.

وحاول نادي الوحدات مضاعفة النتيجة برأسية من محمد الدميري ولكن الحارس بني عطية أنقذ مرمى الفيصلي ببراعة، قبل أن يعود ويتصدى لانفراد من خالد عصام.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة تلقى لاعب خط وسط الوحدات “أحمد سمير” البطاقة الحمراء بعد تدخل خشن على أبو جلبوس، ولكن فشل الفيصلي في استغلال النقص العددي في صفوف المارد الأخضر لينتهي اللقاء بفوزه (1-0).

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