بالصور.. مسؤول في بيرو: كاريلو الهلال يمكنه اللعب في ريال مدريد ومانشستر سيتي

امتدح المدير الفني لاتحاد الكرة في بيرو، خوان كارلوس أوبليتاس، محترف نادي الهلال السعودي، أندريه كاريلو، حيث أكد أنه قادر على اللعب في أكبر الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وأرسنال.

وقال أوبليتاس في تصريحات أوردتها صحيفة “ليبرو” البير وفية: “لقد أخبرته بالفعل. هو يستحق اللعب في ريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي، لكنه عزز استمراريته في المملكة العربية السعودية”.

وتابع بقوله: “هنا الكثيرون يقللون من قوة الدوري السعودي، ولا يدركون عدد اللاعبين المميزين هناك. أنا أحبه كثيرًا وهو موجود قريبا لي، سواء في الأسرة أو في الرياضة”.

هذا يستعد محترف الهلال خلال الأيام المقبلة للعب مع المنتخب البيروفي في تصفيات كأس العالم 2022، وكاريلو هو هداف منتخب بيرو برصيد 3 أهداف.

ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الثاني ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.

وكان كاريلو قد حقق مع الهلال الثلاثية في العام الماضي، وتُوج ببطولة الدوري السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.