بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وخيطان في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر وخيطان” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري الكويتي stc.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر وخيطان” على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الرياضي الكويتي “عمر الشرهان”.

وتقام مواجهة النصر وخيطان على استاد صباح السالم، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:05 بتوقيت السعودية والكويت، 16:05 بتوقيت مصر، 14:05 بتوقيت جرينتش.

يتطلع النصر إلى الفوز على خيطان من أجل خطف الصدارة ولو بشكل مؤقت من فريق “القادسية” الذي تعادل أمس مع نادي “الكويت”.

ويتواجد النصر في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر وصاحب المركز الثاني “القادسية والعربي”، وفي رصيده 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، فيما خسر مرة واحدة.

في المقابل، يتذيل خيطان ترتيب الدوري الكويتي وفي رصيده نقطتين فقط جمعها من تعادلين، وتلقى 3 هزائم، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

النصر 1-1 الخيطان

الدوري الكويتي stc (الجولة 7)

انتهت

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