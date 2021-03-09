ملاك ليفربول يحسمون مستقبل يورجن كلوب

يدور السؤال الأكبر حاليًا حول مستقبل المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب.

وجاءت الإجابة بين سطور في تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية، التي أكدت أن كلوب لا يزال يحظى بدعم كامل من ملاك ليفربول، على الرغم من الانهيار المفاجئ للفريق خلال الفترة الأخيرة؛ بتعرضه لـ6 هزائم متتالية على أرضه في ملعب أنفيلد.

كما أضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن الفشل في حجز مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، لن يؤثر على خطط الإنفاق في الميركاتو الصيفي المقبل!

حيث تثق مجموعة فينواي الرياضية الأمريكيةـ التي تستحوذ النادي الإنجليزي، في قدرة كلوب على قيادة ليفربول للخروج من هذه الأزمة، وذلك بعدما أصبح مستقبل المدرب الألماني مثار نقاش خلال الأسابيع الأخيرة، بعد خروج الفريق من سباق لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 43 نقطة، بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة؛ حقق خلالها الفوز في 12 لقاء، فيما تعادل في 7 مواجهات، وخسر في 9 مباريات.

وباتت أهداف ليفربول لهذا الموسم 2020/21؛ الحصول على مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما ينصب تركيز كلوب الآن على لقاء لايبزيج الألماني، في إياب دور الـ16 لذات البطولة، بعد حسم مواجهة الذهاب بنتيجة (2-0).