دوري أبطال أوروبا | كومان بحاجة للحفاظ على عامل التفاؤل أمام باريس سان جيرمان

يواجه رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، صعوبة في تحقيق التوازن خلال مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وكمدير فني لبرشلونة سيكون كومان مطالبًا بالدفع بتشكيلة قوية من اللاعبين في محاولة لتعويض خسارة الفريق 1 / 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب كامب نو.

ولكنه ليس ساذجًا ويعلم أن المباراة الأهم للفريق هذا الموسم هي مواجهة هويسكا في الدوري الإسباني.

ربما يكون الفريقان اللذين سيلتقيان غدا هما نفس الفريقان، ويلعبان في نفس المرحلة بذات البطولة، ولكن فرص عودة فريق برشلونة في النتيجة أصغر بكثير مما كان عليه الوضع عندما التقيا في مارس من عام 2017.

تلك المباراة محفورة في الذاكرة الشعبية لفريق برشلونة. لا يوجد فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا تمكن من قلب تأخره 4 / صفر في مباراة الذهاب، ولكن هذا الفريق كان يمتلك خط هجوم مكون من ليونيل ميسي، لويس سواريز، ونيمار، ولكن التشكيل الذي سيدفع به كومان لا يضم هؤلاء اللاعبين.

والأهم من كل ذلك كان الفريق وقتها لديه جيرارد بيكيه في أبهى صوره، بجانب صامويل أومتيتي وهو في كامل لياقته البدنية.

وأصبح بيكيه أكبر بأربعة أعوام ويغيب للإصابة، كما جعلت الإصابات أومتيتي شبحا للاعب الذي كان عليه في 2017.

وحافظ فريق برشلونة على سجله خاليا من الهزائم في آخر أربع مباريات. ولكن الفريق بصدد مواجهة كيليان مبابي، الذي دمر الفريق في كامب نو قبل ثلاثة أسابيع فقط.

في الظروف العادية، ستكون التوقعات قليلة في رحلة برشلونة لاستاد “بارك دو برنس”، ولكن الأيام القليلة الماضية لم تكن عادية.

وصوت أعضاء برشلونة يوم الأحد لخوان لابورتا ليعود لرئاسة النادي. ولم يهدر لابورتا 58/ عامًا/ الذي يعمل كمحامي والذي فاز بلقبين لدوري أبطال أوروبا في آخر مرة تولي فيها رئاسة برشلونة خلال الفترة من 2003 إلى 2010، وقتًا في إشعال النيران يوم الأحد الماضي.

” هل يمكننا جميعا الذهاب؟” كان أول رد فعل للابورتا عندما تم تذكيره، مساء الأحد، بأنه مضطر للذهاب إلى باريس هذا الاسبوع.

ونبهه كارلوس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت أنه بسبب المحاذير التي فرضتها جائحة فيروس كورونتا لا يمكن إلا لمديرين فقط حضور اللقاء.

قال لابورتا مع احتفاله بنتيجة الانتخابات : “لنذهب إلى باريس ونرى ما إذا كان بإمكاننا قلب النتيجة لصالحنا” .

واحتشد أساطير النادي حول موجة التفاؤل الجديدة. وقال كارلوس ريكساش لاعب ومدرب برشلونة السابق :” لا يمكنك اعتبار أن فريق برشلونة انتهى”.

واستطاع فريق برشلونة أن يتأهل لنهائي كأس إسبانيا بعد أن تمكن من تعويض هزيمته في ذهاب الدور قبل النهائي أمام إشبيلية بهدفين نظيفين، بعد أن فاز في مباراة الإياب 3 / صفر ليصعد للنهائي فائزًا بمجموع المباراتين 3 / 2.

كل هذا يعني أن كومان يجب عليه أن يضع وجهه الشجاع وأن يحاول الحفاظ على عامل الشعور بالسعادة، بينما يعلم أن فرص الفوز في باريس برباعية نظيفة ضئيلة وأن الدوري هو الطريق الأكثر منطقية للتتويج بلقب.

وقال كومان عقب الفوز على أوساسونا :” سنذهب إلى هناك لتحقيق نتيجة إيجابية”. تحقيق الفوز في مباراة الغد سيعني أن برشلونة سيعود إلى إسبانيا بعد أن استعاد كرامته.

وستتيح هذه المباراة فرصة أخرى لكومان لإكساب اللاعبين الشباب، الذي ظهروا هذا الموسم، بعض الخبرات.

وسيبدأ لاعب خط الوسط بيدري 18/ عامًا/ المباراة وربما ينضم له لاعب آخر يبغ 18 عاما هو إلياكس موريبا.

وقال كومان :”هو يعطي الفريق شيئًا مختلفًا عندما يشارك في المباريات. رغم شبابه فهو يستحق الدقائق التي يحصل عليها”.