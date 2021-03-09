بث مباشر | مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات في درع الاتحاد الاردني

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة نصف نهائي درع الاتحاد الاردني بين “الفيصلي والوحدات”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021.
ينقل البث المباشر لمباراة “الفيصلي والوحدات” على قناة الأردن الرياضية HD، بصوت المعلق الأردني “أحمد الخلايله”.
وتقام مواجهة الفيصلي والوحدات على استاد الأمير محمد، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.
تقام بطولة درع الاتحاد الاردني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة على 4 مجموعات والتي تضم كل منهما 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وتأهل الوحدات إلى نصف النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، جمعها بفوزه على فريق “سحاب” بهدفٍ دون رد، وعلى نادي “معان” بنتيجة (4-0).
فيما صعد الفيصلي على رأس المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن الرمثا، الذي تعادل معه بنتيجة (2-2)، وانتصر على البقعة بنتيجة (3-0).
ويعد نادي الوحدات هو حامل لقب درع الاتحاد الاردني، وبشكلٍ عام يحتل صدارة سجل الأبطال برصيد 10 ألقاب، ويأتي الفيصلي في المرتبة الثانية بـ7 ألقاب آخرها في عام 2011.
الوحدات 1-0 الفيصلي
استاد الأمير محمد
درع الاتحاد الاردني (نصف النهائي)
انتهت
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