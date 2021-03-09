- 1/2
- 2/2
قرر الاتحاد القطري لكرة القدم نقل مباريات منتخبه الوطني التجريبية الثلاث الودية لكأس العالم 2022، خلال الشهر الحالي من النمسا إلى مدينة ديبريشن المجرية بسبب قيود السفر المفروضة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن الاتحاد الثلاثاء.
وكونها الدولة المضيفة لمونديال 2022، تأهلت قطر تلقائيًا إلى النهائيات، لكن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) وجه لها الدعوة لخوض مباريات ضمن التصفيات الأوروبية.
وستقام مباريات منتخب قطر “البيتية” في أوروبا من أجل تسهيل وتقليص المسافات لمنتخبات مجموعتها التي تضم البرتغال بطلة أوروبا 2016، صربيا، جمهورية إيرلندا، لوكسمبورغ وأذربيجان.
وكان مقرراً أن يقيم “العنابي” معسكرًا تدريبيًا في النمسا ويخوض هناك مباراتيه ضد لوكسمبورغ وأذربيجان، قبل أن يتوجه إلى دبلن لمواجهة إيرلندا.
لكن الاتحاد القطري قرر نقل جميع هذه المباريات إلى مدينة ديبريشن المجرية بسبب قيود السفر بين النمسا وإيرلندا.
وتلتقي قطر مع لوكسمبورغ في 24 مارس الحالي، ومع أذربيجان وإيرلندا في 27 و30 من الشهر نفسه تواليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب قطر سيلعب ثلاث مباريات في المجر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.