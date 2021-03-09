يتربع نادي القادسية والملقب بـ”الزعيم الملكي” على عرش أندية الدوري الكويتي كأكثر الأندية حصداً للبطولات فى تاريخ المسابقة، ويعتبر أشهر أندية الكويت وأحد أشهر أندية الخليج والوطن العربي وآسيا، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات نادي القادسية الكويتي.

يحتفل نادي القادسية الكويتي يوم 20 من شهر أكتوبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1960، ويتخذ من مدينة حولي مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على “ستاد محمد الحمد” الذي يتسع لنحو 18 ألف مشجع.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به القادسية الكويتي الى عام 1964 عندما حقق كأس أمير الكويت، وعلى المستوي الخارجي فيرجع أول لقب الى عام 1983 عندما فاز بكأس فلسطين.

وعلى الصعيد الخليجي فيرجع أول لقب لنادي القادسية الكويتي الى عام 1999 عندما تُوج بكأس الخليج للأندية، بينما على المستوي الآسيوي فقد تُوج الفريق بلقبه الوحيد عام 2014 بكأس الاتحاد.

ويعتبر القادسية هو أول نادي استطاع ان يحقق الخماسية التاريخية فى تاريخ الكرة الكويتية، كان ذلك موسم 2013-14 عندما حقق (كأس السوبر، كأس ولي العهد، الدوري العام، الدوري الكويتي VIVA ) بالإضافة إلى كأس الاتحاد الآسيوي.

إليكم سجل بطولات نادي القادسية الكويتي (محلياً)

كم مرة فاز القادسية بمسابقة الدوري الكويتي؟

البطل 17 (رقم قياسي) مرة مواسم: (1968–69، 1970–71، 1972–73، 1974–75، 1975–76، 1977–78، 1991–92، 1998–99، 2002–03، 2003–04، 2004–05، 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2011–12، 2013–14، 2015–16).

كم مرة فاز القادسية بكأس أمير الكويت؟

البطل 16 (رقم قياسي) مرة مواسم: (1964–65، 1966–67، 1967–98، 1971–72، 1973–74، 1974–75، 1978–79، 1988–89، 1993–94، 2002–03، 2003–04، 2006–07، 2009–10، 2011–12، 2012–13، 2014–15).

كم مرة فاز القادسية بكأس ولي العهد الكويتي؟

البطل 9 مرات مواسم: (1998، 2002، 2004، 2005، 2006، 2009، 2012–13، 2013–14، 2017–18).

كم مرة فاز القادسية بلقب كأس السوبر الكويتي؟

البطل 6 مرات أعوام: (2009، 2011، 2013، 2014، 2018، 2019).

كأس الاتحاد الكويتي

حقق القادسية كأس الاتحاد الكويتي 5 مرات مواسم: (2007–08، 2008–09، 2010–11، 2012–13، 2018–19).

الدوري العام

حقق القادسية الدوري العام مرتين موسمي: (2013–14، 2015–16).

كأس الخرافي

حقق القادسية الكأس الخرافي مرتين موسمي: (2002–03، 2005–06).

الدوري المشترك

القادسية الوصيف مرتين موسمي: (1970–71، 1976–77).

إليكم سجل بطولات نادي القادسية الكويتي (خليجياً وآسيوياً)

كأس الخليج للأندية

تُوج القادسية بلقب كأس الخليج للاندية مرتين موسمي: (1999–2000، 2004–05).

دوري أبطال الخليج

الوصيف مرة واحدة موسم: (2005-06).

كأس الاتحاد الآسيوي

تُوج القادسية بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة عام: (2014).

الوصيف مرتين عامي: (2010، 2013).

بطولات آخري تُوج بها نادي القادسية الكويتي

كأس الهلال الأحمر الكويتي مرة عام: (1970).

كأس فلسطين مرة عام: (1982).

كأس اليوبيل الفضي مرة عام: (1989).

دورة الجزيرة الودية مرة عام: (2012).

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