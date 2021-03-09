تقرير | لايبزيج يسعى لتخطي عقبة ليفربول بدوري الأبطال بعد التوهج المحلى

ربما يتمتع لايبزيج الألماني بأفضل حالاته في الوقت الحالي حيث واصل نتائجه الإيجابية في بطولتي الدوري والكأس، قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي غدًا الأربعاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويتأخر لايبزيج بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر بايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليجا)، كما تأهل قبل أيام إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا، وقد بات يمتلك فرصة حقيقية في المنافسة على كلتا البطولتين في الموسم الجاري.

وعلى مستوى المنافسات الأوروبية، يتطلع لايبزيج إلى مواصلة توهجه أملا في قلب موازين المواجهة أمام ليفربول الذي حقق الفوز 2 / صفر في مباراة الذهاب أمام لايبزج في فبراير الماضي.

ورغم تقدم ليفربول، قال أنجيلينو مدافع لايبزيج، الضغوط تقع على الفريق الإنجليزي بشكل أكبر قبل مواجهة الغد.

وقال أنجيلينو الذي غاب عن الفريق في ثلاث مباريات بكل المسابقات بسبب مشكلات عضلية وربما يغيب عن مباراة الغد :”أود أن أقول إن الضغوط تقع عليهم أكثر منا. فريقنا ليس المرشح الأقوى.”

وأضاف :”لو لم نرتكب أخطاء كبيرة، ونجحنا في استغلال الفرص، يمكننا أن نقلب الموازين. لا يزال أمامنا 90 دقيقة.”

ويدرك لايبزيج مذاق الانتصار بعد التأخر بهدفين، حيث نجح في ذلك بالفعل في عندما تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ 3 / 2 أواخر الشهر الماضي،ليحقق انتصارًا مهمًا في سباق المنافسة على لقب البوندسليجا.

ورغم أن ليفربول يشكل منافسًا مختلفًا، لكن وضعه يبدو مشابها لوضع مونشنجلادباخ، حيث يعاني في الوقت الحالي من عدة كبوات متلاحقة.

فقد تلقى ليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب، الهزيمة السادسة على التوالي في المباريات التي يخوضها على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وخسر أمام فولهام صفر / 1.

كذلك يبدو أن جوليان ناجلزمان المدير الفني للايبزيج وجد سلاحًا سريًا، يتمثل في تألق ألكسندر سورلوت.

فقد سجل اللاعب النرويجي هدف الفوز للايبزيج في الثواني الأخيرة من المباراة أمام مونشنجلادباخ، كما صنع الهدف الأول الذي سجله يوسف بولسن في المباراة التي انتهت بالفوز على فولفسبورج 2 / صفر يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية بكأس ألمانيا.

وفي المباراة التي انتهت بفوز لايبزيج على فرايبورج 3 / صفر يوم السبت الماضي، لعب سورلوت دورًا بارزًا في تحقيق الفريق للانتصار السادس عشر له في الموسم، حيث سجل الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث الي سجله إميل فورسبيرج.

وقال ناجلزمان :”هو يؤدي بشكل جيد في الوقت الحالي. دائمًا ما أقول إنه لاعب جيد، لكنه بحاجة إلى بعض الوقت.”

ويمكن لناجلزمان الاستفادة من خدمات القائد مارسيل سابيتسر الذي تعافى من الإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

ومثلما كان الحال في مباراة الذهاب، ستقام مباراة لايبزج وليفربول غدًا الأربعاء في العاصمة المجرية بودابست، علمًا بأنها كانت مقررة على ملعب ليفربول، وذلك بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.