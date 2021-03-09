نادي الكويت والملقب بـ”العميد” يُعد أول نادي تأسس فى دولة الكويت، ويعتبر النادي الثالث من حيث عدد البطولات بعد القادسية والعربي، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات الكويت الكويتي.

يحتفل نادي الكويت يوم 20 من شهر أكتوبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1960، ويتخذ من مدينة الكويت “العاصمة” مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على “ستاد الكويت” الذي يتسع لنحو 13 ألف مشجع تقريبا.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به الكويت الى عام 1964 عندما حقق لقب الدوري الكويتي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 2009 عندما تُوج بكأس الاتحاد الآسيوي.

جدير بالذكر أن نادي الكويت قد خرج منه العديد من اللاعبين المتميزين، منهم عبد العزيز العنبري وسعد الحوطي وأفضل حارس مرمى في تاريخ الكويت أحمد الطرابلسي، وصلاح الحساوي.

إليكم سجل بطولات الكويت الكويتي (محلياً)

كم مرة فاز الكويت بالدوري الكويتي الممتاز؟

البطل 16 مرة مواسم: (1964–65، 1967–68، 1971–72، 1973–74، 1976–77، 1978–79، 2000–01، 2005–06، 2006–07، 2007–08، 2012–13، 2014–15، 2016–17، 2017–18، 2018–19، 2019–20).

الوصيف 12 مرة موسم: (1969–70, 1974–75, 1975–76, 1984–85, 1987–88, 2004–05, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2016–17).

كم مرة فاز الكويت بكأس أمير الكويت؟

البطل 14 مرة مواسم: (75/1976، 76/1977، 77/1978، 79/1980، 84/1985، 86/1987، 87/1988، 01/2002، 08/2009، 13/2014، 15/2016، 16/2017، 17/2018، 18/2019).

كم مرة فاز الكويت بكأس ولي العهد الكويتي؟

البطل 9 مرات مواسم: (1993/1994، 2002/2003، 2007/2008. 2009/2010، 2010/2011، 2016/2017، 2018/2019، 2019/2020، 2021/2020).

كم مرة فاز الكويت بكأس الاتحاد الكويتي؟

البطل 5 مرات مواسم: (1977/1978، 1991/1992، 2009/2010، 2012/2011، 2015/2014).

كم مرة فاز الكويت بكأس السوبر الكويتي؟

البطل 4 مرات أعوام: (2010، 2015، 2016، 2017).

كأس الخرافي

فاز الكويت بكأس الخرافي مرة واحدة عام: (2005).

الدوري المشترك

حقق الكويت الدوري المشترك مرتين موسمي: (1976/1977, 1988/1989).

كأس الاستقلال

حقق الكويت كأس الاستقلال مرتين عامي: (1986، 1987).

سجل بطولات الكويت الكويتي (آسيوياً)

كم مرة فاز الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي؟

البطل 3 مرات اعوام: (2009، 2012، 2013).

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