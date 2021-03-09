النصر السعودي في مهب الريح بسبب ازمة ادارية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت،بات عليها طلب عقد جمعية عمومية من أجل إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة النصر تسعى لإنقاذ المجلس الحالي، وذلك عقب تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس وهم سلمان الخلافي وفهد الطيار وسهيل القاسم باستقالتهم، في الوقت الذي لم تقبل فيه الإدارة ذلك.

وتابعت الصحيفة ذاتها، أن إدارة النصر تحاول إضافة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، أبرزهم معتز المزروع ونواف النهاري، وذلك لتعويض النقص العددي في مجلس الإدارة.

وذكرت “الرياضية” أن الماد ة 18 من لائحة الأندية الرياضية السعودية، تنص على ألا يقل العدد في مجلس الإدارة عن خمسة كحد أدنى وتسعة كحد أقصى.

وتابعت أنه مع وصول عدد أعضاء أي مجلس إلى أقل من الحد الأدنى فإن ذلك يعني أن المجلس سيتم حله بقوة القانون.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 30 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.