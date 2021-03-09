الاسماعيلي يعلن قائمته لمباراة الاهلي في الدوري المصري

أعلن النادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق الذي سيواجه الأهلي غدًا الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري المصري.

وذكر الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق اختار 22 لاعبًا في قائمة الفريق استعدادًا للمباراة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي-:

حراسة المرمى: محمد مجدي -محمد فوزي

الدفاع: مروان الصحراوي – محمد هاشم – أحمد كاستيلو – مصطفى فار – حسين السيد – رضوان شريفي – محمد بيومي

خط الوسط : عمر الوحش – محمد حسن – محمد عادل – عماد حمدي – نادر رمضان – محمود دونجا – أحمد مدبولي – محمد الشامي – آري بابل – زياد طارق.

الهجوم : فخر الدين بن يوسف -بينسون شيلونجو – شكري نجيب

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد عشر نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة مع وجود مباريات مؤجلة له.