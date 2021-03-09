شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ناري بين أرسنال وتشيلسي لضم حكيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، تنافس الثنائي أرسنال وتشيلسي على ضم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز يتابعان المغربي الدولي، على أمل الحصول على صفقة بسبب الاضطرابات المالية الحالية في النيراتزوري.

يذكر أن إنتر ميلان لن يمانع في رحيل حكيمي لأحد ناديي أرسنال وتشيلسي من أجل جمع الأموال في الانتقالات الصيفية المقبلة.