شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مروان محسن مهاجم فريق الأهلي من قيادة خط هجوم الفريق في مباراة الإسماعيلي غداً الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

ويفكر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي في منح الفرصة لمروان محسن في مباراة الإسماعيلي منذ البداية لتجهيزه ليكون هو المهاجم الأساسي للفريق، في مباراة فيتا كلوب المقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مروان محسن قد سجل هدف في مرمى فيتا كلوب الكونغولي في المباراة الماضية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.