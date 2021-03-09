شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار تمنع الزمالك من التعاقد مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون السعودي، قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذى اقترب من الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء.

وعلم "المصري اليوم"، أن هناك شرط جزائي يبلغ مليون دولار فى عقد كارتيرون مع نادى التعاون السعودي، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة بالغة فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعاني منها نادي الزمالك فى الوقت الحالي.