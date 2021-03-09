شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وباريس سان جيرمان.. نيمار يقود قائمة الغيابات عن معركة البارسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة برشلونة، غدا الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة بي إس جي 4 حراس مرمى، هم كيلور نافاس، ريكو، لوتيلييه، وراندر يامامي إضافة إلى باكير، كيرير، ماركينيوس، ديالو، بيمبيلي، فلورينزي، داجبا، كورزاوا، كيمبيمبي، رافينيا، دانيلو، هيريرا، باريديس، فيراتي، جايي، دراكسلر، ميشو، إيكاردي، سارابيا، دي ماريا ومبابي.

في المقابل يغيب نيمار دا سيلفا، وخوان بيرنات للتعافي من الإصابة، ومويس كين لإصابته بفيروس كورونا، والثنائي الشاب تشافي سيمونز ودينيس فرانكي لأسباب فنية. يذكر أن سان جيرمان فاز ذهابًا بنتيجة (4-1) في ملعب كامب نو معقل البارسا، ليضع الفريق الفرنسي قدمه الأولى في دور الثمانية.