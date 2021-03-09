شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى إيدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، بعض التعديلات على تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة إشبيلية، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. المدرب الألماني لم يبدأ بالتشكيلة التي واجه بها بايرن ميونخ، السبت الماضي في البوندسليجا، بل قام ببعض التغييرات. وحافظ تيرزيتش على ثلاثي الهجوم، فيما دفع بالإنجليزي جودي بيلينجهام في وسط الملعب، وأعاد إيمري تشان لقلب الدفاع.

تشكيلة دورتموند

هيتز، شولز، هوميلز، تشان، موري، ديلاني، داوود، بيلينجهام، هازارد، رويس، هالاند.

تشكيل إشبيلية

بونو، أوكامبوس، سوسو، جوردان، كوندي، أوسكار رودريجيز، النصيري، نافاس، أكونيا، دييجو كارلوس، فيرناندو.