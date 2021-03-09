اخبار الرياضه

إشبيلية وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود الألمان

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية وبروسيا دورتموند في .. هالاند يقود الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى إيدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، بعض التعديلات على تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة إشبيلية، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. المدرب الألماني لم يبدأ بالتشكيلة التي واجه بها بايرن ميونخ، السبت الماضي في البوندسليجا، بل قام ببعض التغييرات. وحافظ تيرزيتش على ثلاثي الهجوم، فيما دفع بالإنجليزي جودي بيلينجهام في وسط الملعب، وأعاد إيمري تشان لقلب الدفاع.

تشكيلة دورتموند

هيتز، شولز، هوميلز، تشان، موري، ديلاني، داوود، بيلينجهام، هازارد، رويس، هالاند.

تشكيل إشبيلية

بونو، أوكامبوس، سوسو، جوردان، كوندي، أوسكار رودريجيز، النصيري، نافاس، أكونيا، دييجو كارلوس، فيرناندو.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا