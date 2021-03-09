شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى برشلونة الإسباني، مرانه الأخير داخل مدينته الرياضية (جوان جامبر) قبل السفر للعاصمة الفرنسية باريس، من أجل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب حديقة الأمراء.

وسيكون الفريق الكتالوني أمام مهمة صعبة خلال مباراة الأربعاء الموافق 10/3/2021، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، حيث سيكون عليه تعويض الخسارة الكبيرة التي تكبدها على ملعبه (الكامب نو) بنتيجة (1-4)، أي الفوز بفارق 4 أهداف لضمان اقتناص بطاقة ربع النهائي من براثن بطل فرنسا.

وشارك في المران جميع لاعبي الفريق الأول المتاحين، باستثناء الثنائي المصاب جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو (بطل ريمونتادا 2017)، ليتأكد بذلك تخلفهما عن رحلة الفريق لباريس. ورغم مشاركة المدافع الأوروجوائي الشاب رونالد أراوخو في جزء من المران، إلا أنه لن يسافر مع الفريق، ليضع المدرب الهولندي رونالد كومان في ورطة.

وسيدخل لاعبو البلاوجرانا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اقتناص بطاقة نهائي كأس الملك على حساب إشبيلية رغم التأخر في مباراة الذهاب بفارق هدفين، فضلا عن الانفراد بالمركز الثاني في الليجا بعد تعثر ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في «الديربي» بتعادل إيجابي بهدف لمثله، وكذلك الاقتراب من صدارة الأتلتي بفارق 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة «الروخيبلانكوس» المؤجلة أمام أتلتيك بيلباو، الأربعاء.

الفريق سيخوض مباراة التشامبيونز ليج وسط ظرف جديد ومهم في تاريخ النادي، وهو انتخاب رئيس ليس بالجديد على النادي الكتالوني وهو خوان لابورتا، الذي سبق أن تولى مقاليد الأمور في كبير كتالونيا على مدار 7 سنوات (2003-10)، والذي زار مران الفريق وحث اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم في محاولة لتكرار ملحمة «ريمونتادا» 2017.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء المهم والمرتقب بين برشلونة وباريس سان جيرمان الذي يقام الأربعاء الموافق 10/3/2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على شبكة قنوات بين سبورت على أن يكون معلق الماتش جواد بدة

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