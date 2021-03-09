شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والإسماعيلي.. موسيماني يضع خطة النصر على الدورايش خلال المران الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة مطولة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية. وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني اللاعبين بالضغط المبكر على دفاعات الإسماعيلي حتى يتمكنوا من تسجيل هدف مبكر يربك حسابات يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، وحصد النقاط الثلاث للزحف نحو الصدارة المتربع عليها الزمالك برصيد 30 نقطة ولكن بفارق 3 مباريات عن المارد الأحمر.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء ‏الأربعاء الموافق 10/3/2021، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة ‏سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي. ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من ‏الجولة 12 في بطولة الدوري الممتاز.‏