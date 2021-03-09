شكرا لقرائتكم خبر إذاعة برازيلية: رومارينهو أفضل من نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب المحترف الصربي في صفوف فريق الاتحاد، ألسكندر بريجوفيتش في إقالة المدير الرياضي بنادي باوك اليوناني، أولاف ريبي.

وكشفت صحيفة metrosport أن استقالة المدير الرياضي للنادي اليوناني جاءت على خلفية بعض الخلافات الإدارية والتي كان من أهمها رفضه عودة بريجوفيتش للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية رغم أن اللاعب كان متاحا أمام النادي، إضافة إلى إصراره على التعاقد مع المهاجم كولاك الذي لم يقدم للفريق شيئا ولم يقنع أحدا مما اضطر إدارة النادي بعد ذلك إلى إعارته لنادي مالمو السويدي، مبينة أن بريجوفيتش كان باستطاعته خدمة الفريق أكثر من كولاك.

من جهة أخرى أكد مهاجم الاتحاد، البرازيلي رومارينهو داسيلفا لإذاعة Esporte IG البرازيلية أنه سعيد بمساعدة فريقه السعودي من خلال تسجيل الأهداف حتى اقترب الفريق من المنافسة على المقدمة.

وقال للإذاعة البرازيلية «الوضع الحالي يحفزنا أكثر ويجعلنا نعمل بجد من أجل الفوز».

وأشارت الإذاعة إلى تفوق رومارينهو حتى الآن على أكبر النجوم البرازيليين ومنهم نيمار الذي يلعب لفريق باريس سان جيرمان، مبينة أن رومارينهو سجل لفريقه في الموسم الحالي عددا كبيرا من الأهداف الحاسمة، بينها 14 هدفا في دوري المحترفين جعلته ينافس على لقب هداف الدوري، حيث إن الفارق بينه وبين متصدري القائمة، الفرنسي جوميز (الهلال) والأرجنتيني فابيو أبرو (الباطن) هدف واحد.

وعن ذلك قال رومارينهو للإذاعة «من الجميل دائما تمثيل بلدنا، أنا هنا في موسمي الثالث مع الاتحاد والبرازيليون محبوبون للغاية في السعودية، الجمهور مغرم جدا بنا ونحن نحاول مبادلتهم هذه المحبة في الملعب».