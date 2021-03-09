أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة نكانا فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق بيراميدز قائمة مباراة نكانا الزامبى المحدد لها السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - محمد حمدى - أحمد فتحى - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - محمد فاروق - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان - محمد الجباس

ويدير المباراة الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.