شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض الراحة فى الزمالك رغم إصابة الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على راحة خلال مران اليوم، رغم تعرضه للإصابة في غضروف الركبة، خلال التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمباراة سيراميكا المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأثناء مشاركة باتشيكو في مران الزمالك أمس، والجري برفقة اللاعبين حول الملعب خلال التدريب، فوجئ الجميع بسقوط المدرب على الأرض وشكواه من آلام قوية في القدم، حيث تعرض لإلتواء في القدم أثناء الجري، مما أدي لإصابته بقطع في الغضروف.

وخضع باتشيكو لكشف طبي مبدئي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك، ومن المقرر أن يخضع لأشعة وقد يصل الأمر لإجراء عملية جراحية إذا استلزم الأمر ولكن سيتم تحديد ذلك بعد الكشف النهائي.

ورفض باتشيكو الانشغال بإصابته لحين الانتهاء من مباراة سيراميكا، وقاد مران فريقه اليوم، وهو متأثر بالإصابة، ووضح عليه التحرك بصعوبة شديدة، أثناء المران، بسبب تأثره الشديد بإصابة الغضروف.

وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبي الزمالك على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين التركيز فقط في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في مشواره ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا وطالبهم بضرورة إنهاء أزمة العقم التهديفي فى بعض المباريات.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض الأمور التكتيكية والفنية التي ينوي تطبيقها خلال مواجهة سيراميكا، وحرص اللاعبون على الاطمئنان على المدير الفني بعد إصابته في الغضروف.