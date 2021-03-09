شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجري مسحة طبية قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا لمسحة طبية، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم اليوم، استعدادا للقاء الزمالك المقبل في مسابقة الدوري الممتاز ، وحضر اللاعبون مبكرا مع الجهاز الفني، وخضعوا للمسحة الطبية تحت إشراف مختصين من أحد المعامل المعتمدة من وزارة الصحة المصرية.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قي سياق متصل، أكد عمرو حسن المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا ، غياب الثنائي رجب بكار وسيف تقا، عن مباراة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف.

وحصل سيف تقا المدافع التونسي ورجب بكار الظهير الأيمن، على الكارت الأصفر الثالث في لقاء المصري البورسعيدي السابق في الدوري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين، مما أدى لايقافهما وغيابهما عن لقاء الزمالك.

وأشار المدرب العام لسيراميكا إلى أن الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان نجح فى تجهيز البدلاء سريعا و تعامل مع الموقف بشكل سريع، وجميع اللاعبين جاهزين وقادرين على تنفيذ كافة تعليمات المدير الفني ، وتحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.