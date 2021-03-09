شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في مقصورة مباراة الاتحاد والمحلة بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب أحد الجماهير المنتمية لغزل المحلة في أزمة بمقصورة مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا، على ملعب الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ، حيث بدأت الأزمة من أحد جماهير غزل المحلة الذي هاجم لاعبي وجماهير الاتحاد السكندري مما اضطر الأمن إلى التوجه له وطرده من ملعب المباراة.

وتواجد ما يقرب من 500 مشجعا في مدرجات المباراة مقسمين لـ400 مشجعا لنادي الاتحاد السكندري و100 مشجع لنادي غزل المحلة.

واعترض الجهاز الفني للمحلة بقيادة خالد عيد على تواجد أعداد زائدة من جماهير نادي الاتحاد السكندري وطالبوا المعاملة بالمثل مطالبين مراقب المباراة بإثبات الواقعة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها بعد 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 أخرى وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد 17 هدفا، واستقبلت شباكهم 18 هدفا أخرى، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين بعد 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات، وخسروا في مثلها وتعادلوا في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.

وضمت قائمة الاتحاد 22 لاعبًا كالتالى: محمد صبحي وصبحي سليمان، وصبري رحيل ودايمون لوى وهشام صلاح والسيد سالم ومروان النجار وكريم يحيى وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعمار حمدى وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد و روماريو.