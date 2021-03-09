شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. التعادل السلبى يحسم مواجهة البنك الاهلى و طلائع الجيش وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق البنك الاهلى مع نظيره طلائع الجيش سلبيا في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد الرياضة العسكرى ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال ، على منح لاعبى الفريق الفرصة للمشاركة في المباراة الودية التي لم يشاركوا في المباريات الفترة الماضية للوقوف على مستواهم الفني والبدنى واللاعبين الذين تعرضوا للإصابة لفترات طويلة .

ويعد أمير عزمى مجاهد المدرب العام لفريق البنك الاهلى تقريرا فنيا عن اللاعبين لارسالة الى خالد جلال المدير الفني الذى يغيب عن الفريق خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كيورونا للوقوف على أمكانيات اللاعبين ووضع التشكيل الأمثل خلال المرحلة المقبلة .

ويلتقى فريق البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بينما يواجه طلائع الجيش فريق الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.



مباراة البنك الاهلى و طلائع الجيش (2)



مباراة البنك الاهلى و طلائع الجيش (3)



مباراة البنك الاهلى و طلائع الجيش (4)