شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى .. تأهيل معلول وتدريبات خاصة لحراس المرمى " فيديو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لمران الفريق الأحمر قبل التوجة الى الإسكندرية لملاقة الاسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز غدا .

وظهر خلال المران تأهيل التونسى على معلول جناح أيسر الفريق التي يسعى للعودة من الإصابة تحت أشراف أخصائى التأهيل.

ووخاض حراس المرمى الثلاثة محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبا قويا تحت قيادة المدرب ميشيل يانكون .

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة تواجد ناصر ماهر بعد فترة طويلة من الغياب كما عاد صلاح محسن فيما غاب عنها طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة بجانب استمرار غياب على معلول ووليد سليمان للإصابة.



