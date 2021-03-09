شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندري والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري و غزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء المقام بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم..

بدأت المباراة بسيطرة شبه كاملة لغزل المحلة ونجح في الضغط على دفاع الاتحاد ووصل لاعبو المحلة أكثر من مرة لمنطقة جزاء الاتحاد و الحارس محمد صبحي لكن دون خطورة حقيقية على المرمي بإستثناء كرة عرضية من فتحي مبروك يستقبلها احمد الشيخ ويسددها قوية على يمين الحارس محمد صبحي تخرج بجوار القائم الأيمن.

يستمر استحواذ المحلة على مجريات المباراة يقابلها دفاع من لاعبي الاتحاد ، ومع الدقيقة 30 ينشط هجوم الاتحاد السكندري ويستحوذ على مجريات المباراة ويضغط على دفاعات غزل المحلة لأكثر من 10 دقائق لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي

خط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي خالد

خط الوسط: بسام ماهر وأحمد البنداري وأحمد الشيخ

وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها بعد 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 أخرى وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد 17 هدفا، واستقبلت شباكهم 18 هدفا أخرى، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين بعد 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات، وخسروا في مثلها وتعادلوا في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.