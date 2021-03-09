شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى برفقة مدرب أرسنال أثناء التوجه للإسكندرية: درس اليوم حول الفلسفة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الاهلى صور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال تواجده بأحد المحاضرات الأون لاين برفقة عدد من المدربين لسماع محاضرة المدير الفني لفريق الارسنال الانجليزى ،أرتيتا .

وجاء التعليق من بيتسو موسيمانى قائلا " درس اليوم حول ترخيص الاتحاد الدولى لكرة القدم و الاتحاد الافريقى للرخصة برو مع المدرب ميكيل أرتيتا وحول فلسفته الإدارية و الحضور أثناء القيادة إلى الإسكندرية لمسابقة توب كوتش الصعبة غدًا ، شكرًا على التعليم " .

فى سياق متصل ، بدأ بيتسو موسيماني مران فريقه اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية لشرح خطة مباراته أمام الإسماعيلي غدا والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، كما أجرى محاضرة بالفيديو للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الإسماعيلي.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من ترتيب الإسماعيلي الخادع في جدول الدوري والذي لا يعبر عن مستوى الدراويش، وأكد لهم أن الإسماعيلي فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، ومباراة الغد لن تكون سهلة والفريق الأحمر سيواجه صعوبة خلالها من أجل حصد الثلاث نقاط.

ما درب موسيماني لاعبيه على كيفية تحضير الهجمات بأكثر من سيناريو، مع توقعاته بلعب المنافس على الضغط العالي من الثلث الأول لملعب الأهلي، وإعداد أكثر من سيناريو في تحضير ونقل الكرة للأمام، وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية في المباراة.

ولجأ موسيماني إلى الاعتماد على أكثر من لاعب في الجبهة اليسرى خلال المران الأخير للاعتماد عليه في موقعة الغد أبرزهم أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا، وإن كان بيكهام هو الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي ضد الإسماعيلي.



