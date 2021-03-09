فيديو وصور .. نكانا يخوض مرانه الأخير بالدفاع الجوي استعدادا لبيراميدز

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نكانا الزامبي مرانه الأخير مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز في لقاء دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء المران الذي استمر لمدة ساعة على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي بتركيز على الجوانب الفنية بأداء بعض الجمل والوحدات الفنية والبدنية والتعرف على أرضية ملعب المباراة.

وأبدى لاعبو نكانا والجهاز الفني ارتياحهم الشديد لأرضية استاد الدفاع الجوي والتجهيزات المتاحة داخل الملعب الذي يستضيف المواجهة المحدد لها السادسة من مساء الأربعاء بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

قال كيلفين مايا قائد فريق نكانا الزامبي، إنه يشكر مسئولو نادى بيراميدز على الاستضافة الممتازة منذ القدوم الى القاهرة لمواجهة بيراميدز غدا فى أولى مواجهات دور مجموعات الكونفيدرالية

وأضاف مايا أن بيراميدز قوي للغاية ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات، مشيرا إلى أن دور المجموعات يحتاج لتجميع أكبر عدد من النقاط وهو ما سيسعى إليه فريقه في مواجهة بيراميدز القوي الذي يخوض اللقاء على ملعبه.

شدد كابتن الفريق الزامبي على أن عادة اللعب أمام فريق من شمال أفريقيا يجعل الأمور صعبة للغاية لأن طرق اللعب مختلفة تماما عن باقي كرة القدم الأفريقية.