شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وبورتو.. كريستيانو رونالدو يقود السيدة العجوز في معركة أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة بورتو المقرر لها، الثلاثاء الموافق 9/3/2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق بورتو على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

وجاءت قائمة يوفنتوس كاملة، كالآتي: حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو – بوفون - الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل - دي باردو - دراجوسين – فرابوتا - الوسط: آرثر - رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - برنارديسكي - فاجيولي – كولوسيفسكي - الهجوم: رونالدو - موراتا.