اخبار الرياضه

يوفنتوس وبورتو.. كريستيانو رونالدو يقود السيدة العجوز في معركة أوروبا

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وبورتو.. يقود السيدة العجوز في معركة أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة بورتو المقرر لها، الثلاثاء الموافق 9/3/2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، في إياب ثمن نهائي . وكانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق بورتو على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

وجاءت قائمة يوفنتوس كاملة، كالآتي: حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو – بوفون - الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل - دي باردو - دراجوسين – فرابوتا - الوسط: آرثر - رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - برنارديسكي - فاجيولي – كولوسيفسكي - الهجوم: رونالدو - .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا