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أحمد حسن محللاً رياضياً على أون تايم سبورتس

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قنوات «أون تايم سبورتس» برئاسة أيمن سالم انضمام «احمد حسن» إلى صفوف المحللين لمباريات كرة القدم ويعد ذلك اضافة كبيرة إلى كوكبة نجوم القنوات بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية«.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن انضمام كابتن احمد حسن إلى القنوات جاء بناءً على قدرته الفنية المميزة والتي اكتسبها عبر مشواره الكروى الكبير لاعبا وعضوا في الأجهزة الفنية المختلفة وقد وافق مجلس إدارة المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي على انضمام احمد حسن ليبدأ العمل فور توقيع العقد ليشارك في الأستديوهات التحليلية بقنوات أون تايم سبورتس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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