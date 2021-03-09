شكرا لقرائتكم خبر عن دى ليخت: توقع الأسوء اهم شىء تعلمته فى يوفنتوس.. بوفون مثل والدى واتعلم من رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ماتيس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، أنه تعلم اشياء مهمة كثيرة بعد انضمامه للسيدة العجوز، ويعد اهمها على الاطلاق، ان من فنون الدفاع، هو توقع الأسوأ دائما، مؤكدا أن هذا هو أهم شيء تعلمه مع بطل إيطاليا.

وقال دي ليخت لموقع «فوتبول إيطاليا»، «أنا في المكان الذي أريد أن أكون فيه، كما يمكنني أن أتعلم قدر المستطاع، هناك لاعبون ذو خبرة، مثل جورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، وهناك أيضا حارس مرمى عظيم مثل جيانلويجي بوفون وكذلك كريستيانو رونالدو، لدينا جميعا خصائصنا المختلفة، ولا أحاول تقليدهم، لكني أتابع رونالدو وأرى ما يفعله، وكيف يحافظ على لياقته طوال الوقت، أطلب النصائح والمشورة، ما تعلمته أيضا هو أنني بحاجة إلى القيام بأشياء جيدة بالنسبة لي».

وأضاف، «فن الدفاع هو توقع الأسوأ دائما، هناك الكثير من اللاعبين الذين يغامرون بأن الأمر سيكون مناسبا للفريق، لكنني دائما أفكر ماذا لو فقد زميلي الكرة، ماذا لو أتيح للخصم لعب كرة عرضية، لذلك، أنا أفكر دائما بهذه الطريقة، بهذه الطريقة لن تتفاجأ كثيرا، لأن ذهنك سيكون حاضرا دوما، ولكن إذا لم تفعل ذلك فستصل بعد فوات الأوان، إنه أهم شيء تعلمته هنا».

وعن علاقته بالقائد جيانلويجي بوفون، قال، «هو بمثابة والدي، نعم، هو بمثابة والدي، إنه أمر مضحك لأنني عندما أرى الطريقة التي يتعامل بها، لا أعتقد أنه يبلغ ضعف عمري، وهذه أيضا نقطة قوته، وتفسر لماذا لا يزال يلعب، يلعب مثل البالغ من العمر 29 عاما».