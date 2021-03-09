شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس يرشح رالف رانجنيك لخلافة لوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد لوثار ماتيوس، نجم الكرة الألمانية، أن هناك من يستطيع خلافة يواكيم لوف في تدريب المانشافت، ويقوم ببناء فريق مميز خلال السنوات المقبلة.



وأعلن لوف، تخليه عن تدريب المنتخب الألماني فور انتهاء مشواره ببطولة يورو 2020 المؤجلة للصيف القادم.



وقال ماتيوس عبر شبكة «سكاي سبورتس»، أن الألماني رالف رانجنيك، هو الجدير بتولي هذا المنصب، حيث قال إنه متاح لذلك، وغير مرتبط بأي عمل حاليا، كما أنه قادر على بناء الفريق، وسبق لرانجنيك، تدريب عدة أندية ألمانية، آخرها لايبزيج بين عامي 2018 و2019.

ورغم طرح اسمه بين المرشحين لخلافة مدرب المانشافت الحالي، أشار ماتيوس لعدم اهتمامه بهذا الأمر، رغم اعترافه بعلمه بالتقارير التي تربطه بهذا المنصب، ولا يتمتع ماتيوس، بتاريخ تدريبي مميز، كما أنه تولى تدريب فرق ومنتخبات أوروبية ضعيفة المستوى، أمثال بلغاريا والمجر.