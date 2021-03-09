شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يجري مسحة طبية قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمسحة طبية، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم اليوم، استعدادا للقاء الزمالك المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي برئاسة النائب محمد أبو العينين، على الاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني، والكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحضر اللاعبون مبكرا مع الجهاز الفني، وخضعوا للمسحة الطبية تحت إشراف مختصين من أحد المعامل المعتمدة من وزارة الصحة المصرية.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.