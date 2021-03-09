شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: الفوز على ساوثهامبتون سيكون نجاحاً كبيراً بعد مباراة المان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، غضبه بعد سؤال عن ضعف دفاع ساوثهامبتون قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء، وقال إنه سيكون نجاحا كبيرا لو فاز فريقه بالمباراة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الحالي.



وقال جوراديولا، «هل تعتقدون إنها مزحة وسنسجل 18 هدفا، سيكون نجاحا كبيرا لو تمكنا من الفوز بهذه المباراة، هذا كل شيء».

وأنهت الهزيمة أمام يونايتد صاحب المركز الثاني سلسلة بدون خسارة لسيتي في 21 مباراة بجميع المسابقات، لكن جوارديولا أوضح أن لاعبيه تجاوزوا خيبة الأمل.



وأضاف، «اليوم التالي كان جيدا، اليوم كانوا في حالة رائعة، هذا رد فعل طبيعي، الجميع اكتشفوا مدى صعوبة الفوز بالمباريات، وتقديم هذه المسيرة، الآن نركز على المباراة المقبلة، ليست لحظة سيئة، اللحظة السيئة هي عندما تقدم أداء سيئا ولا تحقق النتائج المطلوبة في العديد من المباريات، الأمور متكافئة وكل فريق يقاتل من أجل شيء ما، ندرك مدى صعوبة المباريات. مباراة الغد ليست استثناء، ما زال أمامنا الكثير من العمل لدخول آخر مباراة ونحن ننافس على اللقب، حظوظنا قائمة في كل البطولات، ليس من المهم ماذا سيحدث في الغد، بالطبع نريد الفوز، لكن ما زالت هناك العديد من المباريات».