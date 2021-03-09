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الاهلى والاسماعيلى.. الأحمر يعلن نتيجة مسحة اللاعبين قبل معركة الدروايش

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء ‏الأربعاء الموافق 10/3/2021، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة ‏سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي. ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من ‏الجولة 12 في بطولة الدوري الممتاز.‏

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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