شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى والاسماعيلى.. الأحمر يعلن نتيجة مسحة اللاعبين قبل معركة الدروايش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء ‏الأربعاء الموافق 10/3/2021، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة ‏سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي. ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من ‏الجولة 12 في بطولة الدوري الممتاز.‏