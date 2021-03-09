شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل: رحلت عن ريـال مدريد لرغبتي في اللعب.. ورونالدو الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف جاريث بيل، نجم توتنهام، المعار من ريال مدريد، عن أسباب رحيله عن الميرنجي، وكذلك اختياره للسبيرز، وعن افضل لاعب زامله خلال مسيرته الكروية، سواء كان في الملعب أو في غرفة خلع الملابس.

وقال بيل لصحيفة موندو ديبورتيفو «غادرت ريال مدريد لأنني أردت اللعب باستمرار، الجميع يعرف كيف أحب توتنهام، لأن المكان يمنحني الكثير من العاطفة».

وأكد بيل أن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، أفضل لاعب زامله سواء في الملعب أو في غرفة خلع الملابس، وأضاف «الأفضل كان كريستيانو في ظل الأهداف والألقاب التي حققناها معا، بلا شك هو من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور».

وعن تأهل منتخب بلاده ليورو 2016، لأول مرة في تاريخها، قال، «كانت لحظة مميزة بعد تأهل تاريخي للبطولة، كنا مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يلعبون معا منذ سن 17 عاما».

وعاد بيل إلى توتنهام في الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويتبقى في عقده مع ريال مدريد موسم آخر.