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بوكيتينو يعلن عن قائمة باريس سان جيرمان استعداداً لمواجهة برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، غدا الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وتضم قائمة بطل فرنسا، كيلور نافاس، ريكو، لوتيلييه، وراندريامامي، باكير، كيرير، ماركينيوس، ديالو، بيمبيلي، فلورينزي، داجبا، كورزاوا، كيمبيمبي، رافينيا، دانيلو، هيريرا، باريديس، فيراتي، جايي، دراكسلر، ميشو، إيكاردي، سارابيا، دي ماريا ومبابي.

ويغيب عن المباراة، دا سيلفا، خوان بيرنات، مويس كين لإصابته بفيروس ، والثنائي الشاب تشافي سيمونز ودينيس فرانكي لأسباب فنية.

يذكر أن سان جيرمان فاز ذهابا بنتيجة 4-1 في ملعب كامب نو معقل البارسا، ليضع الفريق الفرنسي قدمه الأولى في دور الثمانية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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