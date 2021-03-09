شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يعلن عن قائمة باريس سان جيرمان استعداداً لمواجهة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، غدا الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة بطل فرنسا، كيلور نافاس، ريكو، لوتيلييه، وراندريامامي، باكير، كيرير، ماركينيوس، ديالو، بيمبيلي، فلورينزي، داجبا، كورزاوا، كيمبيمبي، رافينيا، دانيلو، هيريرا، باريديس، فيراتي، جايي، دراكسلر، ميشو، إيكاردي، سارابيا، دي ماريا ومبابي.

ويغيب عن المباراة، نيمار دا سيلفا، خوان بيرنات، مويس كين لإصابته بفيروس كورونا، والثنائي الشاب تشافي سيمونز ودينيس فرانكي لأسباب فنية.

يذكر أن سان جيرمان فاز ذهابا بنتيجة 4-1 في ملعب كامب نو معقل البارسا، ليضع الفريق الفرنسي قدمه الأولى في دور الثمانية.