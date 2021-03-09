شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يلمح لبحث راموس عن عرض أفضل بعيداً عن الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، في تقرير لها نقلا عن برنامج «السيرنجيتو»، عن تطور جديد بشأن مصير سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بعد الموسم الحالي، لكن قائد الميرنجي لم يرد على عرض التجديد حتى الآن.

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد يعتقدون أن راموس لم يرد حتى الآن على عرض التجديد، لأنه لا يزال يبحث عن عروض أفضل بعيدا عن النادي الملكي، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن عرض ريال مدريد لراموس يتضمن التجديد لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم آخر براتب سنوي يقل عن راتبه الحالي بنسبة 10%.

وأوضحت أن عرض التجديد يتضمن تاريخ انتهاء، حيث لا يستطيع اللاعب الإسباني، الرد عليه عقب نهاية الشهر الجاري.