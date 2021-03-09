شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاقة للاعبي المصري استعداداً لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وذلك استعداداً لمباراته بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق انبي المقرر اقامتها في تمام السابعة مساء السبت المقبل الموافق على ستاد الجيش ببرج العرب.



حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر خلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة على التركيز على النواحي الفنية والتكتيكية ، بالاضافة لتلقين لاعبيه العديد من الجمل الخططية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لاستغلال قدرات لاعبيه في الخطوط الثلاثة.

فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم التخصصية تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي والتي تم التركيز من خلالها على كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء من الحركة أو الركلات الثابتة.