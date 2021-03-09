شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يفاوض هالاند و لوكاكو ويصرف النظر عن مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صرف النظر عن التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وخروجه من دائرة الصفقات المرشحة للانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى أن إدارة المان سيتي لا تفكر في التعاقد مع مبابي، نظرا لمغالاة اللاعب في مطالبه المادية، وأضافت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي يفكر في خيارات أخرى أرخص، لتدعيم هجومه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكشفت الصحيفة أن من أبرز الأسماء المرشحة لهجوم المان سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في صيف العام المقبل 2022، ولم تحسم إدارة سان جيرمان، هذا الملف رغم بدء المفاوضات منذ فترة طويلة.

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