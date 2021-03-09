شكرا لقرائتكم خبر عن دى يونج: سنذهب إلى باريس للقتال و غياب نيمار أفضل لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكد فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق برشلونة، على ضرورة القتال ضد باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال دي يونج، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، «هدفنا هو التأهل دائما، وسنذهب إلى هناك للقتال وسنرى كيف ستسير الأمور، لا أعرف ما إذا كانت نتيجة مباراة الذهاب عادلة، لكننا لعبنا تلك المباراة بشكل سيء، وسنمنح برشلونة صورة جيدة ونقاتل غدا، نحن متحدون دائمًا، وحققنا نتائج جيدة مؤخرا، ويمكنكم أن تروا ذلك في مباريات مثل إشبيلية، فنحن معا وسنذهب للقتال والفوز».



وعن زيارة لابورتا الأولى للفريق، قال، «نحن سعداء بوجود رئيس للنادي، فهو أمر مهم، لكنني لا أعرفه شخصيا، فهو تمنى لنا التوفيق ضد باريس سان جيرمان، وطالبنا بالقتال».



وعن غياب نيمار، أوضح، «بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وحين لا يكون متاحا للمشاركة فهذا أفضل بالنسبة لنا، وعدم وجوده في الهجوم يجعل الأمور أسهل علينا».



وأضاف، «أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، ونتدرب جيدا ولا أشعر بأي إزعاج، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، وفي العام الماضي لعبت الكثير من الدقائق أيضا، وأنا سعيد وأريد الاستمرار على هذا النحو، نحن بلغنا نهائي الكأس، ونسير بشكل أفضل في الليجا منذ بداية العام، وسنرى ماذا سيحدث، علينا أن نؤمن دائما، ونفكر في المباراة منذ نهاية الأسبوع، وسنحاول إثبات قدراتنا غدا».