شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب ضم 4 صفقات لتدعيم المصري في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب على ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري من مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بأربع صفقات.

ويستعد المصري لمواجهة انبي «السبت» ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.

وحدد على ماهر المراكز الأربعة التي يرغب في تدعيم الصفوف بها وهي لاعب وسط ارتكاز واثنين قلب دفاع وظهير ايمن ورأس حربة مميز.