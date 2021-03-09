شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار باستاد القاهرة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق صباح غدا الأربعاء منافسات بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار رقم ٧، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري والافريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجية عزام ، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٣ مارس الجاري على المضمار الدولي باستاد القاهرة، وبمشاركة ١١ دولة هي مصر وبوروندي وكوت ديفوار وغينيا ونيجيريا وتنزانيا الجزائر وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا والسودان.

واكد الدكتور وجية عزام ان البطولة تقام علي المضمار الدولي وهو صرح رياضي رائع في افريقيا ، وحرصت وزارة الشباب والحكومة علي دعم هذا الصرح الرياضي العملاق ضمن دور الدولة المصرية في دعم الرياضة والابطال.

ومن المقرر أن يتم نقل فعاليات البطولة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

واستضافت مصر قبل أيام منافسات بطولة أفريقيا للدراجات للطريق رقم ١٥، والتي شهدت مشاركة ١٥ دولة وحققت البطولة نجاحا كبيرا، وتوج منتخب جنوب أفريقيا بالمركز الأول فيها.