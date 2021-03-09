انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار باستاد القاهرة الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار باستاد القاهرة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق صباح غدا الأربعاء منافسات بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار رقم ٧، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري والافريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجية عزام ، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٣ مارس الجاري على المضمار الدولي باستاد القاهرة، وبمشاركة ١١ دولة هي مصر وبوروندي وكوت ديفوار وغينيا ونيجيريا وتنزانيا الجزائر وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا والسودان.
واكد الدكتور وجية عزام ان البطولة تقام علي المضمار الدولي وهو صرح رياضي رائع في افريقيا ، وحرصت وزارة الشباب والحكومة علي دعم هذا الصرح الرياضي العملاق ضمن دور الدولة المصرية في دعم الرياضة والابطال.
ومن المقرر أن يتم نقل فعاليات البطولة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.
واستضافت مصر قبل أيام منافسات بطولة أفريقيا للدراجات للطريق رقم ١٥، والتي شهدت مشاركة ١٥ دولة وحققت البطولة نجاحا كبيرا، وتوج منتخب جنوب أفريقيا بالمركز الأول فيها.
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