شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة نكانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في كأس الكونفدرالية. ويحل نكانا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء المران لمدة ساعة واحدة لتنفيذ بعض الوحدات الفنية والبدنية وتنفيذ خطة اللعب في اللقاء الهام.