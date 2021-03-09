شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: لا أتوقع تأهل برشلونة.. ووجود راموس فى برشلونة حدث تاريخى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعتقد ريفالدو، أسطورة البرازيل وبرشلونة السابق، أن انتقال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد للبارسا، سيكون تاريخيا إن حدث، وذلك بحسب تصريحاته لصحيفة «ماركا» الإسبانية، حول مستقبل قائد الميرنجى والأزمة الحالية بينه وبين ريال مدريد بسبب التجديد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.

وقال ريفالدو لصحيفة «ماركا» الإسبانية، «راموس لم يجدد أو حتى يتوصل لاتفاق حول تجديد عقده مع ريال مدريد، وأعتقد أن الأمور معقدة، لكن كل شيء وارد».

وبسؤاله حول إمكانية انتقاله لبرشلونة، قال، «بالطبع سيكون توقيع راموس لبرشلونة أمرا جيدا، بل سيكون تاريخيا ومثيرا للجدل، بسبب التاريخ الكبير له مع ريال مدريد، وكما قلت كل شيء وارد، ولكن إذا تمت هذه الصفقة فسيذكرها التاريخ بالتأكيد».

وعن مواجهة بين سان جيرمان وبرشلونة، قال، «حقيقة، لا أتوقع تأهل برشلونة، لا أعرف ما إذا كان اللاعبون أنفسهم يؤمنون بإمكانية التأهل أم لا، أعتقد أنه من المستحيل أن يسجل برشلونة 4 أهداف في باريس، لم أكن أتوقع أن يفوز باريس بتلك النتيجة الكبيرة في الذهاب دون دي ماريا ونيمار».

وعن إمكانية انتقال ميسي إلى سان جيرمان، قال، «لو كنت مكان بوكيتينو مدرب سان جيرمان، لأخبرت إدارة الناديي بأنه من الأفضل أن نبقى كما نحن الآن، دون إحضار ميسي، لكن كرة القدم تجارة أيضا».

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