شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي في حالة الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حالة تحقيق الفوز على الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي «الأربعاء» على أرض استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشرة للدوري.

وعقد عثمان جلسة مع لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل توجههم إلى الإسكندرية طالبهم خلالها بتحقيق الفوز على الأهلي ومصالحة جماهير الإسماعيلي الغاضبة بسبب تراجع النتائج.

ودخل لاعبو الإسماعيلي في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية وضمت قائمة الفريق التي أعلنها يوفيتش المدير الفني للفريق 22 لاعباً لخوض المواجهة.

وأرجأ يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي إعلان القائمة التي ستخوض المباراة إلى المحاضرة الفنية التي ستسبق التوجه إلى ملعب استاد برج العرب لرغبته في الاحتفاظ بسرية الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهم المواجهة.

كانت حالة من الغضب سادت بين أعضاء الجهاز الفني بسبب تغيير ملعب المباراة من استاد الإسكندرية إلى استاد الجيش بمدينة برج العرب دون الرجوع إلى الرؤية الفنية ليوفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي والذي شدد على مجلس إدارة ناديه بضرورة اللعب على استاد المكس أو استاد الإسكندرية بسبب تشابههما إلى حد كبير مع استاد الإسماعيلية بعكس ملعب استاد برج العرب الذي يشبه استاد السلام الذي يلعب عليه النادي الأهلي مبارياته وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين خصوصاً أن الإسماعيلي لايواجه الأهلي على ملعبه بالإسماعيلية.