عمر جابر: الكونفدرالية هو الهدف الرئيسي لبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - قال عمر جابر لاعب فريق نادي بيراميدز، إن مباراة نكانا صعبة للغاية كونها البداية في المجموعات، موضحا أن البداية دائما أصعب شيء ويسعى لتحقيق الانتصار وثلاث نقاط تجعل بيراميدز في المقدمة وقمة المجموعة القارية قبل خوض اللقاء الثاني في تنزانيا.

وأضاف عمر جابر بأن بيراميدز لعب العام الماضي في أول مشاركة قارية النهائي ولم يخسر البطولة بسبب الأمور الفنية، واللاعبون تعاهدوا على الفوز بالبطولات في الموسم الجاري، واللعب على لقب الكونفدرالية هو الهدف الرئيسي، وبيراميدز يحترم جميع الأندية المشاركة في البطولة ولديه رغبة في التتويج هذا الموسم ببطولة في ظل خطط النادي للفوز بكل البطولات.